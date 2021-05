News Udinese – Le probabili formazioni di Napoli vs Udinese

Ecco le ultime news in casa Udinese. Entrambi gli allenatori hanno le idee abbastanza chiare. C'è ancora qualche ballottaggio aperto

NEWS UDINESE - Entrambi gli allenatori hanno le idee abbastanza chiare. le formazioni sono praticamente pronte ma c'è ancora qualche dubbio da risolvere. L'Udinese vuole i tre punti e la salvezza matematica. Il conto alla rovescia è quasi scaduto. Il Napoli ha tutto da perdere. Tre vittorie equivarrebbero ad un biglietto diretto per la prossima Champions League. Gotti invece vuole continuare a combattere per l'onore e per arrivare il più in alto possibile in classifica. I friulani hanno dimostrato di meritare la colonna di sinistra e faranno il possibile per chiudere il campionato almeno al decimo posto. Ecco le probabili formazioni delle due squadre. Cominciamo dai padroni di casa.

FORMAZIONE NAPOLI

Gennaro Gattuso scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Il primo ballottaggio comincia tra i pali. Ospina è in vantaggio ma Meret non molla. Il pacchetto difensivo dovrebbe essere costituito da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Mario Rui. Continuano i problemi per Koulibaly che non riesce a recuperare. Il centrale difensivo rischia seriamente di aver concluso in anticipo il suo campionato. In mediana Fabian e Demme scenderanno in campo alle spalle del trio offensivo Lozano-Zielinski-Insigne. Osimhen unica punta. Il Napoli di Gattuso sta trovando una continuità invidiabile. Sarà una partita molto difficile.

FORMAZIONE UDINESE

Anche Luca Gotti continua ad avere qualche dubbio. Con Mertens infortunato l'Udinese ha tirato un sospiro di sollievo ma i partenopei hanno dimostrato di non avere problemi nel reparto offensivo. Il modulo bianconero è sempre lo stesso: 3-5-1-1.Musso tra i pali. La retroguardia difensiva dovrebbe essere costituita da De Maio, Bonifazi, e Nuytinck. Molina e Stryger Larsen si occuperanno delle fasce. In mezzo al campo De Paul, Walace e Forestieri. Pereyra scenderà in campo alle spalle di Okaka, unica punta di ruolo. Llorente partirà dalla panchina ma è a disposizione e pronto a subentrare a partita in corso.