News Udinese – La partita di domenica è il primo passo verso il futuro

Analisi delle tematiche in casa Udinese in vista del futuro calciomercato e della stagione agonistica 2021-2022. Ecco le ultime news

UDINE - Un'annata vissuta tra alti e bassi per l'Udinese con un futuro incerto. Obiettivo salvezza raggiunto già da tempo ma troppi momenti di blackout in stagione da analizzare e considerare per il prossimo futuro del team friulano. I nodi da sciogliere riguardano principalmente l'allenatore e la rosa a sua disposizione per la stagione agonistica 2021-2022. Domenica si gioca Inter-Udinese, partita per celebrare i nuovi campioni d'Italia ma utile al team friulano per chiarire alcuni dubbi. Un crocevia per il futuro.

CROCEVIA PER IL FUTURO

Il primo nodo da sciogliere in ottica futura riguarda Luca Gotti. In caso di separazione consensuale con l'ex tattico di Maurizio Sarri potrebbe portare ad un piccolo reset nel progetto friulano. Nel caso di permanenza a Udine bisogna dare continuità ai diversi segnali positivi visti in stagione. Giocare per vincere, senza cali di tensioni e blackout mentali improvvisi. Paolo Zanetti e Filippo Inzaghi sono due profili da considerare per un toto allenatore. Cosa farà la dirigenza? Dopo la partita di domenica capiremo la direzione per il futuro.

NODO ROSA

Quest'anno la rosa dell'Udinese ha dimostrato di essere profonda ma priva d'identità e mordente. Nei momenti decisivi per il salto di qualità gli uomini di Luca Gotti hanno sempre fallito la partita. Il minimo sindacale con la salvezza ormai acquisita da tempo. Il mercato dell'Udinese sarà dinamico per risolvere i diversi nodi in uscita e in entrata. I primi indiziati sono De Paul e Musso. I due gioielli della famiglia Pozzo saranno ceduti con una buona offerta per poi rifondare parte della rosa a disposizione di Gotti o del suo sostituto. L'Udinese abbasserà le pretese ma non svenderà. Nell'attuale rosa diversi sono i giovani da valutare per una possibile permanenza in A come Makengo, Ouvejan e Braaf. Da valutare anche il futuro di Walace e Molina e dei giocatori che ritorneranno dai prestiti. Pierpaolo Marino sarà il cardine da cui far partire la sessione di mercato.