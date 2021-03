News Udinese – Ecco l’asso nella manica di Gotti contro i biancocelesti

Le ultime news in casa Udinese fanno sorridere l'allenatore friulano. Gotti è pronto ad approfittare del periodo buio del suo avversario

Redazione

NEWS UDINESE - Luca Gotti continua a preparare i suoi ragazzi in vista del prossimo match alla Dacia Arena contro i biancocelesti. Sarà una partita molto tattica e l'allenatore friulano sta cercando di mettere a punto la strategia migliore per sfruttare il tallone d'Achille di Inzaghi. La squadra capitolina è entrata all'interno di un tunnel dal quale, al momento, non sembra essere in grado di scorgere l'uscita. L'ennesima sconfitta contro il Bayern Monaco, questa volta per 2-1, potrebbe aver inflitto il KO a Immobile e compagni. Sembra quasi che la perfetta macchina da gol si sia inceppata. La Scarpa d'oro non segna da sei partite. Milinkovic e Luis Alberto arrancano. Gotti invece ha le idee chiare.

UDINESE

Deulofeue Ouwejan proseguonole sedute differenziate. A questo punto è sempre più difficile che possano riuscire ad essere disponibili entro domenica. Mai dire mai. Al momento, però, la speranza è l'unica cosa che permette a Gotti di continuare a crederci. Nel frattempo, l'allenatore dei bianconeri potrebbe aver trovato nella stanchezza dei ragazzi di Inzaghi la chiave per provare a portare a casa i tre punti.L'Udinese è in forma splendente. I friulani giocano un buon calcio e hanno intenzione di continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Il decimo posto non è ancora abbastanza. De Paul e compagni vogliono continuare a scalare i gradini della classifica. Per proseguire questo intrepido cammino servono punti e Llorente è pronto a fare la sua parte.

ULTIMI DETTAGLI

Il centravanti spagnolo vorrebbe caricarsi sulle spalle l'intera squadra. Il primo gol in bianconero gli ha dato fiducia e adesso è pronto a farne altri. De Paul non è ma stato così in forma. Soltanto Pereyrasi è allenato con un lavoro personalizzato programmato. L'argentino è in uno stato di grazia e vuole continuare a migliorare partita dopo partita. Adesso, sembra veramente quasi tutto pronto. Il fischio d'inizio è sempre più vicino.