News Udinese – Ecco chi ci sarà e chi si accomoderà in tribuna!

Ballardini e Gotti recuperano diversi giocatori importanti. Ecco le ultime news in casa Udinese. L'ultima parola spetta al campo

Redazione

NEWS UDINESE - Continuano i preparativi e le rifiniture per il prossimo match contro il Genoa. L'Udinese di Gotti è in piena forma. Dall'infermeria arrivano buone notizie. La situazione potrebbe andare meglio ma il tecnico friulano non si lamenta. Le prove tattiche sono quasi terminate. L'11 titolare non dovrebbe presentare grandi sorprese. Il reinserimento di alcuni giocatori fa tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri. L'obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa i tre punti. La colonna di sinistra ormai è a vista d'occhio. Una vittoria permetterebbe all'Udinese di portarsi a un punto dal Sassuolo di De Zerbi. Nel frattempo, ecco chi è tornato ad allenarsi in gruppo.

GOTTI

Deulofeu, Samir e Ouwejan rimangono fermi ai box. Invece, Okaka e Bonifazi, finalmente, hanno ritrovato i compagni. Entrambi hanno ripreso le sedute di allenamento con la squadra e sono pronti a scendere in campo. Sarà molto difficile, praticamente impossibile, vederli dal primo minuto. Molto probabilmente Gotti opterà per uno schieramento in corso d'opera. Entrambi hanno bisogno di riprendere dimestichezza con il manto erboso e soprattutto con il minutaggio. I ritmi sono molto serrati e c'è sempre bisogno di forze fresche. L'attacco friulano, al momento, non sembra in difficoltà. Llorente si è sbloccato. Il Leone farà il possibile per ripetersi. Anche Nestorovski non sta deludendo. Il macedone sta convincendo sempre di più partita dopo partita. Attenzione, Gotti non è l'unico ad esultare. Anche Ballardini ha un valido motivo per festeggiare.

BALLARDINI

Mattia Perin ci sarà. Fino a ieri la presenza del portiere italiano era a rischio. Adesso, però, è cosa certa. L'allenatore del Grifone recupera anche Goran Pandev. L'attaccante è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e vista l'assenza di Destro, non è escluso che troverà spazio. Ci sono tutti i presupposti per un match mozzafiato. Adesso, come sempre, la palla passa ai giocatori. L'appuntamento è fissato. Sabato 13, ore 20:45. Dove vedere la partita? Questa volta il match sarà trasmesso su Dazn.