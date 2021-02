News Udinese – Facciamo il punto: il report dell’allenamento odierno!

L'Udinese giocherà domenica alle 15 contro la Fiorentina alla "Dacia Arena", in un match valido per la giornata numero cinque

NEWS UDINESE - L'Udinese giocherà domenica alle 15 contro la Fiorentinaalla "Dacia Arena", in un match valido per la giornata numero cinque del girone di ritorno di serie A. La squadra di Gottiè tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno, uno scontro diretto per la salvezza, con entrambe le compagini relegate nella parte medio-bassa della classifica con 25 punti. I friulani vengono dal pareggio in rimonta contro il Parma. Invece, la Viola ha battuto 3-0 nettamente lo Spezia, scavalcandolo in classifica. A seguire ecco il report dell'allenamento mattutino, apparso sul sito ufficiale bianconero.

"In vista del match di domenica, ore 15, alla Dacia Arena contro la Fiorentina, prosegue la marcia d'avvicinamento dei bianconeri.

Stamane il gruppo ha sostenuto una seduta sui campi del Bruseschi, soffermandosi su specifiche esercitazioni tecniche e svolgendo anche un lavoro tattico.

Domani i bianconeri si alleneranno nuovamente al mattino".

VERSO FIRENZE - L'Udinese, sebbene in una posizione tutto sommato tranquilla, dovrà invertire il trend delle ultime due giornate. Dopo un periodo molto positivo, con 8 punti raccolti (i due pareggi con due big come Inter e Atalanta), è arrivato un solo punto in due gare. La sconfitta di Roma e il nulla di fatto contro il Parma. Contro i ducali però si tratta di un punto ottenuto in rimonta. I bianconeri hanno dimostrato grande resilienza e voglia di non mollare mai. Nel frattempo, però, hanno palesato alcuni errori di approccio, già emersi nel match contro i giallorossi del turno precedente.

ssati due gol senza realizzarne nel primo tempo, e se contro i ducali si è riusciti a rimontare è solo perché questi ultimi non stanno attraversando la loro migliore stagione per usare un eufemismo. Contro un altro avversario la gara sarebbe stata chiusa. Dunque, Gotti dovrà lavorare molto sugli approcci per non gettare via quanto di buono fatto nel mese precedente. L'allenatore friulano dovrà perseguire un buon risultato già contro i toscani di Prandelli. L'Udinese è pronta a vendicarsi per la sconfitta di misura nel match d'andata: 3-2 al "Franchi" a fine ottobre.