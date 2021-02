Verso Udinese-Fiorentina, Kouamé: “È una partita decisiva”

Kouamé ha parlato della sfida fra Udinese e Fiorentina in programma domenica alla Dacia Arena. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante

UDINE - Domenica pomeriggio, alle ore 15, l' Udinese riceverà alla Dacia Arena la visita della Fiorentina , per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A . La compagine friulana viene dal pareggio ottenuto in rimonta contro il Parma, mentre la Fiorentina è reduce dal successo nettissimo ai danni dello Spezia. Per entrambe le squadre, appaiate a venticinque punti, il bilancio dopo ventitré turni è di sei successi, sette pareggi e dieci sconfitte. Una sfida molto importante in ottica salvezza: chi vince fa un enorme passo verso l'obiettivo . Ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, ne ha parlato l'attaccante Christian Kouamé , rispondendo alle domande dei tifosi viola.

SU CERSARE PRANDELLI - "Il mister mi sta tanto addosso, vuole tirare fuori il meglio di me. Mi sprona e mi mette pressione cercando di farmi rendere al massimo. Io spero di ritrovare la strada del gol, perché quando tornerò a segnare inizierò sicuramente ad essere più tranquillo. Mi manca molto il gol, ma non devo avere ansia, altrimenti non arriva. Devo restare sereno, so che prima o poi arriverà. Colgo l'occasione per ringraziare i tifosi, perché anche in un periodo non semplice mi mandano molti messaggi per supportarmi. I nostri tifosi ci mancano; per noi è difficile scendere in campo e non poter sentire il loro affetto".