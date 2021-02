News Udinese – Fonseca: “Bravi a sbloccare subito la gara”

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Dazn del tecnico portoghese giallorosso dopo la vittoria ai danni dell'Udinese

UDINE - Battuta d'arresto per l' Udinese che, dopo due successi consecutivi, esce nettamente sconfitta dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma . La squadra di Luca Gotti , mai veramente in partita, perde 3-0 con una prestazione a dir poco opaca, cadendo sotto i colpi di Veretout e Pedro. La classifica resta comunque buona: la compagine friulana ha infatti ancora nove punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca , si è espresso su questa vittoria intervenendo ai microfoni di DAZN.

IL SUO COMMENTO - "Devo dire che sono molto soddisfatto per la nostra prestazione e ovviamente per il risultato. Abbiamo cominciato bene, indirizzando subito la gara nel verso giusto. Abbiamo messo a segno tre gol contro una squadra ben organizzata difensivamente e abbiamo creato parecchie occasioni e una rete ci è anche stata annullata. Siamo stati bravi a portarci sul 2-0 nel primo tempo, poi abbiamo gestito bene nella ripresa, senza concedere molto. È stato importante anche non subire gol. È stata una partita molto bella. Sappiamo che dobbiamo migliorare il nostro rendimento contro le squadre di alta classifica, negli scontri diretti. La scorsa settimana, però, abbiamo giocato bene contro la Juve nonostante la sconfitta, ma purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Stiamo lavorando per migliorare".

SU VERETOUT - "Abbiamo parlato dei gol che ha fatto, è in corso una sorta di sfida fra noi due. A inizio stagione gli avevo detto che avrebbe dovuto segnare più di dieci reti. Si sta avvicinando a questo traguardo. Lui è molto importante per il nostro gioco. Oggi si è mosso tanto in profondità per aprire gli spazi; il suo contributo in fase offensiva è fondamentale".