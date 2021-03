News Udinese – Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

Ecco le ultime news in casa Udinese. Continuano i dubbi di formazione per mister Gotti. Inzaghi, invece, ha le mani legate

NEWS UDINESE - Manca sempre meno al fischio d'inizio. Le due squadre sono pronte a scendere in campo e a lottare per i propri obiettivi. Entrambi gli allenatori hanno ancora qualche punto interrogativo al quale devono cercare di dare una risposta il prima possibile. Continuano i ballottaggi sia da una parte che dall'altra. Inzaghi, al contrario di Gotti, è quasi costretto a far scendere in campo questa formazione. Sulla carta, l'11 biancoceleste è molto competitivo. Immobile e compagni però non stanno affrontando un bel periodo soprattutto dal punto di vista morale. Questa potrebbe essere la partita per far riparte i biancocelesti verso la corsa Champions. Gotti non ha intenzione di restare a guardare. Ecco come scenderanno in campo, molto probabilmente, le due compagini.

Mister Gotti scenderà in campo con il solito 3-5-1-1. La porta sarà custodita dal solito Musso. Il pacchetto difensivo presenta la prima incognita. Il ballottaggio tra De Maio e e Becao è ancora pienamente aperto. Al momento, però, è in vantaggio il brasiliano. Dunque, Becao, Bonifazi e Nuytinck. La fascia di centrocampo sarà occupata da Molina, De Paul, Walace, Arslan e dal solito Larsen. Anche in questo caso il ballottaggio tra Arslan e Makengo è completamente aperto e ancora da definire. In attacco Llorente si gioca un posto da titolare con Okaka (lo spagnolo è in vantaggio). Dietro alle spalle dell'unica punta scenderà in campo Pereyra.

LAZIO

Dopo l'ennesima sconfitta contro i bavaresi in Champions League, Inzaghi perde Fares per infortunio e riabbraccia un Lazzari acciaccato. Solito modulo per i biancocelesti: 3-5-2. In porta Reina. Pacchetto difensivo formato da Patric (ballottaggio ancora aperto con Hoedt)), Acerbi e Radu. Il centrocampo sarà affidato a Lazzari sulla destra. Milinkovic, Leiva e LuisAlberto al centro e Marusic sul laterale sinistro. Lulic e Parolo partiranno, ancora una volta, dalla panchina. Immobile non si discute. Caicedo e Correa si giocano una maglia dal primo minuto.