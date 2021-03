Udinese, Fernando Llorente fa chiarezza sul suo futuro

L'attaccante spagnolo dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a efe.com e ha parlato del suo futuro. Ecco che cosa ha detto

Redazione

UDINE - Fernando Llorente è arrivato a gennaio all'Udinese. Acquisto importante per la società friulana che l'ha prelevato dal Napoli nell'ultima sessione invernale di mercato. Il calciatore nei giorni scorsi è stato intervistato da Cadena Ser. Questa volta invece ha parlato ai microfoni di Efe.com e tra i tanti temi toccati dall'attaccante c'è stata anche il suo futuro, dato che il suo contratto con la società friulana scadrà al termine di questa stagione. Llorente però ha dimostrato di avere le idee chiare per il futuro. Ecco cosa ha detto l'attaccante di Luca Gotti:

Le parole di Fernando Llorente

"Sinceramente non ho pensato a cosa farò in futuro. Quello che cercavo, quando mi sono trasferito a gennaio, era ritrovare entusiasmo per il calcio e ci sono riuscito. Ora non guardo troppo avanti. Mi piacerebbe poter restare all'Udinese il mio contratto arriva fino alla fine di questa stagione. Voglio fare qualcosa in questo di speciale in questo club. Spero di poter essere davvero importante, trovo il club impressionante a dire il vero e ho trovato tutto quello che volevo. Il mio obiettivo principale, appena arrivato, era ritrovare la mia miglior condizione".

Le idee chiare dell'attaccante

"E' da molto tempo che non ho avuto la possibilità di giocare con continuità dopo aver passato più di un anno senza scendere mai in campo. Volevo godermi di nuovo il calcio, nella mia nuova squadra. Sto facendo progressi, partita dopo partita, mi sento sempre meglio, ma posso ancora migliorare molto. Non mi pongo obiettivi in questo momento, quello che vorrei è continuare a godermi il calcio fino a quando il mio fisico me lo permetterà. Poi, nel momento in cui non riesci più a stare al passo dei tuoi colleghi, è tempo di dire basta. Quindi per adesso la mia testa è tutta sul campionato e sull'Udinese. In futuro vedremo se riuscirò a restare dove sono attualmente".