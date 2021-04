News Udinese – Ecco le probabili formazioni di Gotti e Semplici

I due allenatori sono pronti a far scendere in campo l'11 migliore. Ecco le ultime news in casa Udinese e le probabili formazioni

Redazione

NEWS UDINESE - È tutto pronto per la partita contro il Cagliari, o quasi. I due allenatori hanno ancora qualche dubbio e diversi ballottaggi sono ancora aperti. La notte porterà consiglio a Gotti e a Semplici. Entrambe le squadre lotteranno con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa i tre punti. I bianconeri vogliono archiviare definitivamente il discorso salvezza. I sardi, invece, non hanno più intenzione di rimanere nella zona rossa e vogliono allontanarsi il più possibile dal pericolo retrocessione. L'obiettivo dei friulani resta sempre quello di chiudere il campionato nella colonna di sinistra. È difficile ma non è impossibile. Ecco le probabili formazioni dei due allenatori.

UDINESE

Modulo: 3-5-1-1. Cominciamo dai padroni di casa. Musso, come sempre, presidierà la porta bianconera. Il portiere argentino non vuole lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. Restano ancora sette partite da giocare. Il pacchetto difensivo sarà formato da Becao, Bonifazi e Nuytinck. Anche Samir vorrebbe esserci e non è detto che non possa partire da titolare. Il ballottaggio con il brasiliano è ancora apertissimo. I cinque di centrocampo molto probabilmente saranno: Larsen, Molina, Arslan, Pereyra e Makengo. Zeegelaar continua a far sorgere i dubbi a Gotti. Anche lui è pienamente in lizza per una maglia dal primo minuto. De Paul, come noto, è espulso. In attacco Llorente dovrebbe essere affiancato da Nestorovski che sembra leggermente in vantaggio rispetto a Forestieri.

Modulo: 3-5-2.Vicario tra i pali. Difesa composta da Carboni, Godin e Rugani. Il centrocampo sarà affidato a Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan e Nandez. Pavoletti e Pedro costituiranno il pacchetto offensivo. Si preavvisa una partita molto movimentata e con diversi gol. I tre punti permetterebbero ai sardi di accorciare a -2 dal Benevento quartultimo. La parentesi retrocessione è ancora apertissima. Il fischio d'inizio sarà questa sera alle ore 20:45 alla Dacia Arena. Marco Guidaarbitrerà il match.