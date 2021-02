News Udinese – Gotti esulta: finalmente è tornato ad allenarsi!

Ogni giorno ci sono sempre nuove news in casa Udinese. Gotti può esultare. Il calciatore è finalmente rientrato dall'infortunio

NEWS UDINESE - Il calciomercatoè finito. Adesso l'organico bianconero è al completo. Le sorprese però nonfiniscono qui. La prossima partita contro il Verona sarà fondamentale. L'allenatore friulano ha già cominciato a studiare la strategia giusta per provare a primeggiare sui Mastini giallo blu. Kevin Lasagna è pronto ad affrontare la sua ex squadra. Non sarà una partita facile. Entrambe le parti hanno dimostrato di saper giocare un buon calcio. La classifica non è ancor scritta. Finalmente, dopo tanti mesi, Gotti ha avuto la possibilità di riabbracciare il ragazzo e di riaccoglierlo nell'organico.