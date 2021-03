Udinese, quanto costano Rodrigo De Paul e Juan Musso?

I due giocatori dell'udinese, Rodrigo De Paul e Juan Musso, sono sempre al centro delle voci di mercato. Ecco quanto costano

Redazione

UDINE - Il campionato di Serie A è entrato nel vivo, ma non si placano le voci di mercato. Soprattutto per quanto riguarda l'Udinese di Luca Gotti, soprattutto per le tante voci sul futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso. I due calciatori sono sempre al centro delle cronache sportive, sia per le loro prestazioni sul campo, giocatori fondamentali per le economie di gioco dei bianconeri, sia per l'interesse dei altri club sul portiere e sul numero dieci. Lo abbiamo riportato tante volte, ci sono tante squadre, a partire da quelle italiane, ma non vanno scordate le piste estere.

Il punto su Rodrigo De Paul

La fila per De Paul è lunghissima. L'Inter è alla finestra da tempo, l'esplosione di Eriksen però potrebbe aver raffreddato l'interesse per l'ex Valencia. Ma non c'è però soltanto la società meneghina, si era parlato anche della Juventus, pista che potrebbe riprendere quota in estate quella legata alla squadra di AndreaPirlo. All'estero invece il numero dieci piace, e molto, al Liverpool di Klopp, così come al ParisSaint-Germain di Pochettino. Oltre al Leeds di Bielsa. Secondo quanto riporta Sportmediaset però serviranno 40 milioni di euro.

Il punto su Juan Musso

Discorso simile per Juan Musso.Contro il Sassuolo il portiere ha mantenuto la sua porta inviolata e le sue prestazioni continuano a convincere. Anche in questo caso sono diverse le squadre interessate al portiere argentino. L'Inter lo segue, così come con De Paul da tempo ormai, per sostituire Samir Handanovic. Oltre ai nerazzurri c'è anche la Roma, ne avevamo parlato. Anche i giallorossi seguono l'estremo difensore in vista della prossima stagione, quando dovranno portare a Trigoria un numero uno di livello e Juan Musso è il preferito della dirigenza capitolina. Sempre secondo Sportmediaset, il cartellino del calciatore si aggira sui 30 milioni di euro. L'Inter è avvertita per avere i due calciatori serviranno 70 milioni di euro.