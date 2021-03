News Udinese – Gotti via? Pozzo ha pronte le alternative

Qualora il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, dovesse lasciare il Friuli, la società bianconera ha già pronte delle alternative

La dirigenza dell' Udinese , con a capo la famiglia Pozzo , sta sfruttando questo momento di sosta del campionato per gettare le basi del futuro. La prima situazione da sbrogliare è quella legata al destino dell'allenatore. Dopo un periodo incerto, nel quale sulla panchina friulana si sono susseguiti svariati allenatori, i bianconeri hanno trovato grande stabilità proprio grazie a Luca Gotti . L'attuale mister, merito soprattutto dei risultati che ha ottenuto con il club, avrebbe attirato su di sé l'attenzione di diversi società. A fine stagione molto probabilmente ci sarà una girandola di allenatori che, in questo momento, sembrerebbe pronta a risucchiare anche il vice di Maurizio Sarri al Chelsea e di Roberto Donadoni al Bologna.

I piani alti dell'Udinese faranno tutto ciò che è nelle loro possibilità per trattenere il mister. Tuttavia, come ha sottolineato alcuni giorni fa il direttore dell'area tecnica, Pier Paolo Marino, di fronte ad un offerta proveniente da un top club, diventerebbe davvero difficile convincere l'allenatore alla permanenza. Prima di pensare al futuro, è bene scendere in campo in queste ultime dieci gare che restano, con tutta la voglia possibile. Dopo anni di incertezza, l'Udinese ora può finalmente finire un campionato di Serie A tra le prime dieci. Riuscirci con Gotti varrebbe doppio, poiché a più riprese ha manifestato la voglia di fare il vice, e non il primo allenatore.