News Udinese – Gotti pensa al Parma: si gioca domenica alle 12.30

Dopo la sconfitta contro la Roma, l'Udinese è già proiettata verso il prossimo impegno, quello di domenica alle 12.30 contro il Parma

Dopo la sconfitta contro la Roma, l'Udinese è già proiettata verso il prossimo impegno, quello di domenica alle 12.30 contro il Parma al "Tardini". Non c'è tempo per pensare sugli errori commessi e sulla sconfitta, anche pesante nel punteggio, dopo aver messo in fila una serie di risultati utili con 8 punti conquistati frutto delle vittorie contro Spezia e Verona e dei pareggi importanti contro Atalanta e Inter. I friulani venivano da un ottimo periodo di forma, ma adesso non bisogna badare a catastrofismi ma a rialzarsi il prima possibile. La testa è già al match nella città ducale, e la curiosità che balza agli occhi è che si tratterà del terzo lunch match nelle ultime quattro giornate, dopo quelli con Spezia e Roma. Il primo è andato bene, il secondo male. Ma il bilancio torna positivo se si pensa che a quell'ora quest'anno i friulani hanno vinto anche contro la Lazio per 1-3 all'Olimpico, nella miglior prestazione stagionale dei ragazzi di Gotti. Contro, comunque, questa domenica, si troverà una squadra allo sbando che non vince da tempo immemore e desolatamente al penultimo posto. Sono ben quattro le sconfitte consecutive e insomma gli uomini di D'Aversa non se la passano bene. Al contrario la classifica dei friulani continua ad essere buona, a quota 24 punti nel gruppone nella parte medio-bassa. Dunque basterà fare il proprio da qui alla fine del campionato per centrare l'obiettivo salvezza.