News Udinese – Gotti perde un altro tassello importante!

Le news in casa Udinese non finiscono mai. Il tecnico friulano si mette le mani tra i capelli. Un altro giocatore è fortemente a rischio

Non finisco i problemi per Luca Gotti. Non bastano le due espulsioni a complicare la vita dell’allenatore friulano. Adesso è il turno degli infortunati. La prossima partita contro la Fiorentina rivelerà il vero spirito di questa squadra. Dopo la sconfitta contro la Roma, i bianconeri hanno dimostrato di avere carattere nel match disputato contro il Parma. L’atteggiamento velleitario con cui l’Udineseè scesa in campo contro i Ducati è stato severamente punito con due gol in 30 minuti. La reazione però c’è stata. Nel secondo tempo abbiamo assistito ad un’altra partita giocata da un’altra squadra. I bianconeri hanno messo la testa a posto e sono scesi in campo con grinta, tenacia e determinazione. Nelle prossime ore Gotti scoprirà se avrà a disposizione o meno il calciatore contro la Viola.