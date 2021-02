Udinese-Fiorentina, designazione arbitrale e probabili formazioni

Ecco chi dirigerà l'incontro della Dacia Arena

UDINE - Si avvicina a grandi passi il ventitreesimo turno del campionato di Serie A, quinto del girone di ritorno. Tuttavia la prima partita in programma, Torino-Sassuolo, è stata rinviata. L'incontro, che doveva svolgersi domani sera alle 20.45, è stato annullato e posticipato a mercoledì 17 marzo, per via dei numerosi casi Covid registrati negli ultimi giorni nella compagine piemontese. Di conseguenza, il turno di campionato si aprirà direttamente sabato, con uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere tra Spezia e Parma, allo stadio Alberto Picco. L'Udinese, dal canto suo, sarà impegnata domenica pomeriggio alla Dacia Arena contro la Fiorentina, in un'altra importante sfida in ottica salvezza. L'AIA ha assegnato la partita al signor Manuel Volpi, arbitro della sezione di Arezzo, che verrà assistito da Mondin e Zingarelli. Il Quarto Ufficiale sarà Camplone, mentre del VAR se ne occuperanno Manganiello e De Meo.