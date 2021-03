News Udinese – Inzaghi sbuffa: oltre al danno, la beffa! Biancocelesti ko

Ecco le ultime news in casa Udinese. Gotti sorride, Inzaghi sbuffa. Il tecnico biancocelste ha un piano B. Esperimento rischioso ma superato

NEWS UDINESE - Se da una parte Gotti sorride, dall'altra Inzghi non può far altro che sbuffare. L'allenatore biancoceleste è con le mani legate. Il periodo buio continua a non trovare fine. L'uscita dalla Champions e il calo di rendimento in campionato mettono a dura prova il raggiungimento degli obiettivi del presidente Lotito. Domenica lo scontro con i friulani sarà di fondamentale importanza per Immobile e compagni. Deulofeu e Ouwejan sono ancora a rischio. Molto probabilmente entrambi non riusciranno ad essere a disposizione di mister Gotti. L'Udinese, però, è pronta. La squadra è quasi al completo. Pereyra e De Paul sono più carichi che mai. Inzaghi, invece, si troverà a fare i conti con una formazione insolita.