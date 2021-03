Udinese-Lazio, designazione arbitrale e probabili formazioni

Designazione arbitrale e probabili formazioni della sfida di domenica.

UDINE - Domenica pomeriggio, alle ore 15, l' Udinese riceverà la Lazio di Simone Inzaghi alla Dacia Arena, per la ventottesima giornata di Serie A . La compagine capitolina, eliminata ieri sera dalla Champions League, è a caccia di punti per poter alimentare l'obiettivo di tornare nella massima competizione europea. I friulani, dal canto loro, vogliono dare seguito ai risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare. L'AIA ha assegnato questo incontro al signor Fabio Maresca , arbitro della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Carbone e Mastrodonato, mentre del VAR se ne occuperanno Nasca e Tolfo.

I PRECEDENTI - Sinora Maresca ha diretto dieci partite dell'Udinese in Serie A. Il bilancio è di cinque successi, tre sconfitte e due pareggi. L'ultimo incrocio risale allo scorso febbraio, nella sfida terminata 0-0 contro l'Inter. La Lazio, invece, ha già incontrato il fischietto campano quattordici volte, l'ultima delle quali a settembre 2020, totalizzando otto vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Di seguito, la designazione completa.

QUI UDINESE - Mister Luca Gotti spera di riavere a disposizione, per il reparto difensivo, Samir. Tuttavia, anche qualora il brasiliano riuscisse a recuperare, potrebbe finire in panchina a beneficio di Bonifazi. A metà campo spazio a De Paul, Walace e Arslan, con Molina e Stryger Larsena sulle corsie laterali. In attacco Pereyra a supporto di Llorente.