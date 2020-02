News Udinese – Juric: “Merito di Musso se l’Hellas Verona non ha vinto”

NEWS UDINESE – Al termine della sfida di campionato delle 12:30 tra Udinese ed Hellas Verona, il tecnico degli scaligeri ha parlato nel post partita complimentandosi con alcuni elementi del club friulano. Le due compagini non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 ma tutto sommato il punto è utile ad entrambe le formazioni. Secondo Ivan Juric, allenatore della formazione veneta, la sua squadra avrebbe meritato qualcosina in più, ma a negargli la gioia della vittoria è stato soprattutto Musso. L’estremo difensore dell’Udinese si sta confermando uno dei portieri più brillanti del campionato:

“Non avremmo avuto possibilità contro l’Udinese se non fossimo scesi in campo pronti a dare il cento percento. I bianconeri hanno dei giocatori veloci, fisici, forti e oggi lo hanno dimostrato. Un pizzico di rammarico da parte nostra rimane. Abbiamo creato delle occasioni piuttosto nitide, ma come è successo all’andata anche oggi Musso si è superato”.

Adesso la classifica di Serie A recita: Udinese a +4 dalla zona retrocessione e Hellas Verona in piena lotta per un posto in Europa League.