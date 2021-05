News Udinese – Le probabili formazioni: tra ballottaggi e conferme

È tutto pronto per il match tra Udinese e Bologna. Ecco le ultimissime news sul match. I due allenatori hanno le idee abbastanza chiare

Redazione

NEWS UDINESE - È tutto pronto per il match tra Udinese e Bologna. Luca Gotti e Siniša Mihajlović hanno le idee abbastanza chiare. Sono ancora pochi i ballottaggi che impensieriscono le scelte dei due allenatori. Le colonne portanti delle due squadre però ci saranno e sono pronte a scendere in campo. È inutile continuare a dire che è una partita molto importante. Entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica (39) ed entrambe hanno intenzione di raggiungere almeno il decimo posto. Restano ancora 4 partite da giocare e con 12 punti in palio l'intera classifica può ancora regalarci molte sorprese. Ecco le probabili, ma quasi certe, formazioni di Udinese e Bologna.

UDINESE

Cominciamo dai padroni di casa. Gotti scenderà in campo con il solito modulo. Dunque, 3-5-1-1. Juan Musso torna tra i pali. Scuffet non ha pienamente convinto ma la colpa della sconfitta contro la Vecchia Signora non è stata solo sua. A coprire i pali friulani ci penseranno Becão, Bonifazi eNuytinck. Sulle fasce i soliti Molina e Stryger Larsen. Nel cuore del centrocampo Walace, Arslan insieme a Rodrigo De Paul. Alle spalle di Okaka (Llorente continua a litigare con il fastidio alla schiena) Pereyra chiuderà il reparto offensivo. Makengo spera ancora di scendere in campo con una maglia da titolare. Non è da escludere che riesca ad ottenerla, è molto difficile ma la speranza è l'ultima a morire.

BOLOGNA

Siniša Mihajlović dovrebbe schiererare il suo solito 4-2-3-1. Skorupski tra i pali. Il pacchetto difensivo sarà probabilmente composto da Tomiyasu, Danilo, Soumaro e De Silvestri con Dijks che preme per un posto da titolare. Schouten e Svanberg dovrebbero scendere in campo davanti alla difesa. Orsolini, Soriano e Barrow dietro l'unica punta di ruolo Palacio. Vignato che ha incantato il suo allenatore e i compagni freme per entrare a partita in corso. Non sarà un match scontato.