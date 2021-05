Udinese-Bologna, i precedenti: friulani reduci da quattro affermazioni di fila

L’Udinese affronta domani il Bologna nel primo anticipo della quartultima giornata di serie A, la numero trentacinque. Si tratta di una gara relativamente tranquilla, tra due squadre che attendono solo la salvezza matematica ma non per questa...

L’ Udinese affronta domani il Bologna nel primo anticipo della quartultima giornata di serie A , la numero trentacinque. Si tratta di una gara relativamente tranquilla, tra due squadre che attendono solo la salvezza matematica ma non per questa priva di interessi. Infatti entrambe, appaiate a quota 39 punti all’undicesimo posto, mirano al decimo e alla parte sinistra della classifica . Quali sono i precedenti in terra friulana tra queste due compagini in serie A? Numeri equilibrati, che vedono leggermente favoriti i padroni di casa. Infatti si contano 15 affermazioni bianconere, 12 pareggi e 10 blitz ospiti . L’anno scorso la gara fu giocata a fine settembre e vide la vittoria dell’Udinese per 1-0 , con rete decisiva di Okaka al 27’. Era la squadra di Tudor che da lì a poco sarebbe passata a Gotti. Più in generale i friulani vengono da un’ottima serie di quattro vittorie consecutive in casa contro il Bologna. L’ultimo trionfo emiliano è datato 2015-16, 0-1 decisivo Destro. Il pareggio più recente invece è del 2013-14: 1-1 , Di Natale rispose a Diamanti . Perle per nostalgici.

All’andata la gara fu giocata il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. Il risultato finale fu un pareggio per 2-2, ma che sa di vittoria per gli uomini di Gotti sotto per due volte e soprattutto abili a pareggiare in pieno recupero. Di Tomiyasu la rete che sbloccò il risultato con Pereyra a pareggiare e Svanberg a riportare in vantaggio i suoi prima di farsi cacciare ad inizio ripresa. Inferiorità numerica pesante che portò al pareggio in pieno recupero, come detto, 2-2 siglato da Arslan al 92. Ci saranno tre ex, due in campo e uno in panchina. Luca Gotti, infatti, è stato vice di Donadoni ai tempi in cui quest’ultimo era a Bologna. Gli ex sono Danilo, arrivato in Italia proprio grazie all’Udinese, dove è diventato una bandiera e capitano, giocando dal 2011 al 2018, prima di passare in rossoblu. Percorso inverso per Sebastian De Maio. Due giocatori molto simili per ruolo e struttura fisica, ma diversamente per la fortuna avuta. Il centrale francese fatica a trovare spazio sia ora all’Udinese che ai tempi di Bologna.