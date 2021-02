News Udinese – Lo spettro del ritiro colpisce ancora!

Lo spettro del ritiro non lascia scampo a nessuno. L'Udinese ne sa qualcosa. A mali estremi, estremi rimedi. Ecco costa succedendo

NEWS UDINESE - Lo spettro del ritiro continua a vagare nelle zone basse della classifica. Il cosiddetto "ritiro punitivo" molto spesso lascia aperti due possibili scenari. La rottura o la rinascita della squadra. Più volte abbiamo assistito a queste scene. Ormai sono soltanto un déjà vu. Anche l'Udinese ne sa qualcosa. I ragazzi di Gotti stavano attraversando un periodo a dir poco difficile. La panchina stessa dell'allenatore bianconeroera fortemente in bilico. In questo caso la punizione del ritiro si è rivelata la strategia vincente. Il filotto degli ottimi risultati utili consecutivi era partito proprio da lì. Atalanta, Inter, Spezia e Verona. Peccato aver sprecato la grande occasione contro i giallorossi per continuare a scavalcare i gradini della classifica. Adesso, però, lo schiaffone educativo del ritiro punitivo tocca a un'altra squadra.

Stiamo parlando del sardo Cagliari. I ragazzi di Di Francesco stanno attraversando un periodo veramente buio. I rossoblu non vincono da quella che sembra un'eternità. Sono passate ben 15 partite dall'ultima volta che Joao Pedro e compagni sono riusciti a portare a casa i tre punti. Adesso, la società vorrebbe tornare alla normalità. Due giorni di ritiro in vista del prossimo match contro il Torino di Davide Nicola. Da quando il tecnico è subentrato all'esonerato Giampaolo, il Toro ha portato a casa 4 punti pareggiando quattro partite. Dunque, anche i granada aspettano con ansia di ritrovare i tre punti. Sarà uno scontro salvezza emozionante. Ma non finisce qui.

L'Udinese vuole tenersi il più lontano possibile da quella zona della classifica. Il prossimo avversario non sta passando un periodo particolarmente sorridente. Potrebbe essere la giusta occasione per De Paul, Gotti e compagni di rifarsi dopo la brutta figura sostenuta all'Olimpico contro i giallorossi di Fonseca. Sulla carta l'Udinese parte favorita. Tra tre giorni avremo il verdetto finale. La parola al campo. Non resta che attendere.