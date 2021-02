Udinese, pretendenti avvertite: fissato il prezzo di Juan Musso

Continuano ad arrivare notizie di mercato sul'Udinese e sul suo portiere, Juan Musso. Ecco quanto costa l'argentino

Non c'è solo la squadra allenata da Conte, si è aggiunta anche la Roma. La società giallorossa non è contenta né di Pau Lopez né di Antonio Mirante, portieri a disposizione di mister Fonseca in questa stagione. Per l'Udinese all'orizzonte potrebbe esserci la più classica delle aste estive, viste le squadre attualmente alla finestra. Intanto però è stato fissato il prezzo del cartellino dell'argentino. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, serviranno 20 milioni di euro per strappare l'estremo difensore alla squadra friulana. Prezzo che ovviamente risente della situazione influenzata dal Covid-19 e dalla crisi economica conseguente alla pandemia.