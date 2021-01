Udinese, visite mediche e prime parole da bianconero per Llorente

L'Udinese si prepara ad abbracciare l suo prossimo acquisto, Fernando Llorente. Visite mediche e prime dichiarazioni per lo spagnolo

Risposta scarna e abbastanza banale, ma le parole certificano il passaggio in bianconero, ormai imminente. Anche se manca ancora l'ufficialità, che però dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo spagnolo dovrebbe essere aggregato subito alla squadra per il prossimo impegno di campionato, domenica alle 12:30 contro lo Spezia. Scontro diretto per la salvezza sia per gli uomini di Luca Gotti, che di Vincenzo Italiano. Partita cruciale, anche per dare continuità di risultati, i bianconeri sono reduci dai due risultati positivi contro Atalanta e Inter: due importantissimi pareggi.

Fernando Llorente è l'innesto in attacco, e potrebbe non essere l'unico viste anche le tanti voci su Patrick Cutrone, per la corsa salvezza dell'Udinese. Anche perché gli infortuni hanno praticamente decimato il reparto avanzato di mister Gotti. Pussetto ha finito anzitempo la sua stagione e il rientro di Stefano Okaka è tutt'altro che imminente. Gerard Deulofeu, invece, è tornato in campo contro i nerazzurri, ma non è al meglio della condizione. Llorente è stato preso anche per risolvere il problema del goal dei friulani, in carriera ha segnato 23 goal con la maglia della Juventus e 3 con quella del Napoli. Divisi in 66 apparizioni con la 'Vecchia Signora' e 20 con la maglia Azzurra, in attesa di aggiornare le statistiche con l'Udinese.