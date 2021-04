News Udinese – Nicola sbuffa: il difensore salterà la sfida col Toro

Ecco le ultime news in casa Udinese. Gotti sbuffa ma non può farci nulla. Il calciatore non ce la fa e salterà il match contro il Toro

Luca Gotti dovrà rinunciare a Bram Nuytinck. "Brambo" è costretto allo stop. Il difensore olandese è stato messo ko da un'elongazione al flessore sinistro. Ancora non si sa per quanto tempo non sarà a disposizione del suo allenatore e dei compagni ma una cosa è certa: il match di stasera contro il Toro se lo vedrà in televisione. Ma Gotti non è l'unico a dover rinunciare ad un calciatore. Anche Davide Nicola sbuffa e cerca di rimediare nel migliore dei modi alle lacune che ha in mezzo al campo. Lyanco e Singo sono e saranno in dubbio fino all'ultimo istante. L'allenatore del Toro però punta tutto su Belotti. Il centravanti del Torino e della Nazionale si sta caricando la squadra sulle spalle. La zona rossa continua ad essere un pericolo costante.