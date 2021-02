News Udinese – Due giocatori friulani nel mirino dell’Inter

Il mercato non finisce mai: in questi giorni, continuano ad arrivare delle voci su possibili affari tra i club di Serie A

UDINE - Il calciomercato è ormai finito da tre giorni, ma le news di possibili affari continuano ad arrivare senza sosta. Anche questa volta, l'Udineseè tra le protagoniste di queste voci. Infatti, diversi calciatori del club friulano sarebbero finiti nel mirino di alcune società della nostra Serie A e potrebbero diventare oggetto di possibili trattative. Ovviamente, il più richiesto è sempre Rodrigo De Paul, che questo fine settimana dovrà saltare la sfida contro il Verona. Il centrocampista argentino, infatti, è stato espulso nell'ultimo match contro lo Speziae sarà squalificato per questa giornata. Sulle sue tracce, comunque, non è un mistero che si stia muovendo da tempo l'Inter di Antonio Conte. Tuttavia, il numero 10 non sarebbe l'unico calciatore bianconero nel mirino dei nerazzurri.

Infatti, il club milanese avrebbe mostrato parecchio interesse anche per Juan Musso. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'Inter sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro, infatti, non sembra dare molte certezze ultimamente e, di conseguenza, il suo rinnovo è stato bloccato. Pertanto, la società ha cominciato la caccia al sostituto e sulla lista di Beppe Marotta sono finiti parecchi nomi. Oltre ad Alessio Cragno del Cagliari, Pierluigi Gollini dell'Atalanta e Marco Silvestri del Verona, ci sarebbe anche l'estremo difensore dell'Udinese. Inoltre, anche un ex friulano potrebbe essere aggiunto a questa lista: stiamo parlando di Alex Meret, ora di proprietà del Napoli.

Adesso, dunque, la società nerazzurra potrebbe avviare i contati con l'Udinese per due giocatori, entrambi argentini. La società bianconera, però, non li lascerà partire con facilità: il prezzo del cartellino per entrambi, infatti, è molto alto e, di questi tempi, non sarebbe un'operazione facile. Si attendono delle novità nei prossimi mesi. Nel frattempo, l'Inter guarda in Friuli per rinforzarsi.