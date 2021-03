News Udinese – Pozzo lancia la proposta: “Riapriamo la Dacia Arena a diecimila tifosi”

Il presidente dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV parlando di diversi temi attuali in casa bianconera

Redazione

Il presidente dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV parlando di diversi temi attuali in casa bianconera. Sia per quanto riguarda l'aspetto sportivo, sia per quanto concerne il futuro con uno sguardo alla possibile riapertura degli stadi ai tifosi. A seguire le sue principali parole:

"Siamo arrivati tra le prime dieci in classifica, ora l'obiettivo è quello di restare lì perché è su questo che lottiamo da tempo. Stabilizzarci tra le prime dieci del campionato. Siamo soddisfatti, quest'anno è successo di tutto con la pandemia e tutti i problemi che ci sono stati. L'obiettivo non è la salvezza, non vogliamo soffrire, ma arrivare più in alto possibile. Vogliamo far divertire i nostri tifosi, non farli soffrire. La testa è già proiettata alla gara contro la Lazio di domenica prossima, i ragazzi si impegneranno al massimo per arrivare ad un risultato positivo anche contro una big come i capitolini. Stiamo programmando il futuro. L'Udinese deve crescere ed essere stabilmente tra le prime dieci".

Riaprire la Dacia Arena ai tifosi, il progetto

Il patron bianconero, inoltre, è tornato anche sull'argomento di riaprire la "Dacia Arena" ai tifosi, dopo un test andato in scena proprio nell'impianto friulano qualche settimana fa. Ecco le sue parole sull'argomento:

"Mi preoccupa continuare senza tifosi. Bisogna stare attenti a non far cambiare le abitudini ai tifosi e che il calcio non venga più seguito come successo fino a prima della pandemia. C'è questo rischio, se cambi le tue abitudini per così tanto tempo, tutto può succedere. A Udine, con gli apparati testati prima della gara contro la Fiorentina, penso si possa aprire tranquillamente la Dacia Arena a 10mila tifosi. Ma il tempo passa, tra due mesi il campionato è finito e quindi bisogna fare in fretta. Noi come società ce la stiamo mettendo tutta per riaprire ai tifosi".

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 13:07) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]