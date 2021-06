News Udinese – Prossima settimana decisiva per la panchina

Durante la prossima settimana l'Udinese farà maggiore chiarezza circa il futuro della guida tecnica bianconera

La situazione allenatori in Italia si sta delineando sempre di più. La Serie A, in seguito all'ultima stagione finita da pochi giorni, ha già cambiato molto. Quella che partirà ad agosto sarà un'annata tutta da seguire. Nel frattempo, in casa friulana, ci sono molti dubbi da sciogliere. Il primo è legato alla figura della prossima guida tecnica. Luca Gotti potrebbe fare le valigie, la prima destinazione è la Sampdoria, e questo ha spinto la società bianconera a guardarsi intorno. In prima battuta il possibile nome del sostituto è stato quello di Paolo Zanetti. Tecnico interessante che ha iniziato a far parlare di sé dopo aver aiutato il Venezia ad essere promosso nella massima divisione. Tuttavia, il progetto dell'Udinese potrebbe dirottare il club la scelta della società verso un profilo più pronto del mister emergente. L'ultimo nome per la panchina, uscito nelle scorse ore, è quello di Rolando Maran. Per lui l'ultima apparizione in campionato è stata con il Cagliari. Gli isolani, prima di vivere un pessimo momento fatto di lotte per non retrocedere, era tra le squadre più in forma del campionato. Con Maran in panchina i rossoblù hanno sfiorato l'impresa, apparentemente impossibile, di qualificarsi in Europa.