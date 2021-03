News Udinese – Squadra che quasi vince, quasi non si cambia!

L'Udinese è pronta a riprendersi i punti lasciati a Milano. Bisogna soltanto limare i dettagli per scendere in campo nel migliore dei modi

News Udinese - Ecco le ultime news in casa Udinese. All'allenatore dei friulani il pareggio non è andato proprio giù. Una gara perfetta rovinata da una sbavatura più che evitabile. Portare a casa quei tre punti a San Siro avrebbe, probabilmente, potuto fare la differenza. Vincere a Milano contro i rossoneri non è mai una passeggiata e i friulani ci sono andati tanto vicino. Nel frattempo però la squadra si è ricompattata. I tifosi ci hanno già messo una pietra sopra. Adesso l'attenzione è rivolta solo ed esclusivamente al prossimo match contro il Sassuolo. Gotti deve fare le sue scelte. L'11 sceso in campo contro i ragazzi di Pioli ha convinto e come. Qualcuno però preme per una maglia da titolare. Ecco la probabile formazione contro gli emiliani.