Udinese, dopodomani di nuovo in campo: occhio al Sassuolo

Domani pomeriggio l'Udinese dovrà giocare contro il Sassuolo: al via la ventiseiesima giornata di campionato

Redazione

UDINE - Bene l'Udinese che ha saputo sfruttare il non propriamente buon momento di forma che sta attraversando il Diavolo di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo una cavalcata lunga mesi che li ha consolidati in Serie A come la squadra da battere, hanno subito una brusca battuta d'arresto. Confermata anche dal risultato, per l'appunto, maturato appena ieri contro i friulani. 1-1 a San Siro e un punto d'oro portato a casa da Luca Gotti e dai suoi uomini. Forse c'è addirittura un pizzico di rammarico dovuto all'errore di Jens Stryger Larsen che ha concesso il rigore agli avversari. Fallo ingenuo al novantesimo più che abbandonate.

Ora il Sassuolo

Tuttavia, il morale tra i bianconeri è abbastanza alto. L'interessante ruolino di marcia dei bianconeri, vede l'Udinese ormai piuttosto lontano dalla zona retrocessione. La classifica in questo momento dice che i friulani si presentano come la prima compagine della suddetta colonna di sinistra. La posizione da loro occupata, infatti, è l'undicesima. Ora però è necessario rimanere concentrati e cercare di ottenere trenta punti il prima possibile. Agli uomini di mister Gotti ne manca solo uno e potrebbe arrivare già domani in serata.

La Conference League è una possibilità

Ad aprire la ventiseiesima giornata di campionato toccherà, questa volta, a Spezia e Benevento. In campo alle 15:00. Si tratta di altre due compagini in cerca della permanenza nel massimo campionato italiano. Dopo di loro sarà proprio il turno dell'Udinese che, alle 18:00, ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi i trenta punti li hanno già toccati e abbondantemente superati. L'Europa League, tuttavia, non sembra alla portata delle due squadre. Bisogna anche dire, comunque, che al termine della stagione mancano ancora diverse giornate e tutto può accadere. Attenzione però, dall'anno prossimo entrerà in vigore la terza competizione UEFA: la Conference League. Parteciparvi permetterebbe di prendere parte ad un'importante vetrina continentale.