News Udinese – Testa ai Mastini: attenzione all’ex bianconero

Le news in casa Udinese non finiscono mai. Il calciomercato è volto al termine. Adesso testa al Verona. Attenzione al centravanti gialloblu

Ovviamente stiamo parlando di Kevin Lasagna. Dopo le tante gioie e anche i dolori passati insieme, adesso le strade della squadra bianconera e quelle del neo attaccante del Verona si (ri)incontreranno. Squadre, obiettivi e divise diverse. Sarà la prima volta che il centravanti italiano giocherà contro la sua ex squadra. L'ex numero 15 non può dimenticare tutto quello che ha passato nel suo ormai vecchio club. Il cambio di procuratore sportivo però è stato un segnale chiaro ed evidente delle intenzioni del giocatore. Entrambe le squadre, ovviamente, punteranno a conquistare i 3 punti. Ecco come potrebbe cambiare la classifica.