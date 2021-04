News Udinese, Deulofeu non ce la fa: operazione al menisco per lui

L'Udinese alla fine non potrà più fare affidamento su Gerard Deulofeu. Lo spagnolo dovrà operarsi al menisco

Sono due mesi che l'Udinese ha visto l'esterno d'attacco spagnolo, Gerard Deulofeu, finire ai box. In occasione di un allenamento svolto nel centro sportivo del club, intorno a metà febbraio scorso, il calciatore bianconero aveva riportato una lesione del menisco interno. Come ha sottolineato lo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sul proprio account Istagram, dopo settimane e settimane di terapie non andate a buone fine, l'unica possibilità che gli resta è l'intervenuto chirurgico. Attraverso lo scatto pubblicato sui propri profili social, Deulofeu ha voluto dare questa notizia e guardare al futuro con positività:

"Lo scorso 17 Febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Le abbiamo provate tutte fino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo accettiamo anche se con dispiacere perché fisicamente mi sento bene, le sensazioni che avevo prima che succedesse erano meravigliose, però non c’è nulla da fare quindi guardiamo avanti un’altra volta, faremo tutto ciò che è nelle nostre mani per poter tornare il prima possibile (senza scartare del tutto la possibilità che possa essere questa stessa stagione) e più forte che mai, per superare un ostacolo in più in maniera positiva è con allegria".

Anche se il campionato ormai sembra finito per lo spagnolo, non è lo è per il suo club che vuole come prima cosa ottenere la salvezza aritmetica. In questo momento la compagine friulana, guidata da mister Luca Gotti, è perfettamente in linea con le aspettative societarie. L'Udinese, in verità, potrebbe persino riuscire nel difficile intento di finire tra le prime dieci della Serie A. Le partite per farcela ci sono, anche se sarà vietato commettere altri passi fasi. Lo scorso fine settimana, infatti, i friulani hanno dovuto cedere il passo in casa contro il Torino. A gravare sul risultato, la scarsa freddezza sotto porta dei calciatori.