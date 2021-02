News Udinese – Un passo indietro ci sta ma la mentalità è quella giusta

La sconfitta contro la Roma non deve abbattere gli animi bianconeri, le prossime due gare potrebbero essere decisive per la salvezza

UDINE - I favori del pronostico erano comprensibilmente tutti indirizzati alla Roma. L'Udinese delle ultime giornate sperava di poter spezzare il tabù Olimpico , stadio mai troppo fortunato per i friulani, soprattutto contro i giallorossi. Anche all'andata una gara sfortunata, terminata 1 a 0 per i capitolini, lasciò i ragazzi di Gotti con l'amaro in bocca. Rispetto al match dello scorso 3 ottobre solo 4 calciatori vengono confermati nell'11 titolare: Musso, Samir, Arslan e De Paul.

Probabilmente ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra visto l'apparente stato di grazia dell'ultimo periodo. Ma l'approccio devastante dei capitolini ha demolito qualsiasi velleità friulana. Dopo 25' la doppietta di Veretout aveva praticamente già messo in cassaforte il risultato. Il 3 a 0 di Pedro al 93' è stato un semplice suggello al predominio giallorosso. Tutti gli uomini migliori dell'Udinese sono apparsi meno brillanti del solito. Lo stesso De Paul , tenuto sotto stretta osservazione da Villar, ha faticato a rendersi pericoloso . Gotti ha provato a dare una scossa con gli ingressi fra gli altri di Okaka e Nestorovski. Da parte dei lungagnoni bianconeri, però, non c'è stato alcun guizzo vincente. Ci si domanda come mai non sia stato dato credito al giovane Braaf.

Lui sì che avrebbe potuto dare qualità alla manovra friulana, ma probabilmente si è voluto preservarlo per non rischiare di bruciarlo in un match già compromesso. Si spera che venga data in futuro qualche possibilità al gioiellino scuola Manchester City. Intanto Juan Musso, che sperava di mantenere la porta inviolata per la quarta gara consecutiva, ha commentato sul proprio profilo Instagram la gara contro la Roma: "Un passo indietro non cambierà la mentalità di questo gruppo ". Nelle prossime due sfide contro Parma e Fiorentina si può mettere al sicuro la permanenza in Serie A, per poi giocare le rimanenti partite con una spensieratezza che manca da troppo tempo.