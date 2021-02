Verso Parma-Udinese, la probabile formazione bianconera

Possibile ritorno di Okaka dal primo minuto.

UDINE - Domenica, alle ore 12.30, l'Udinese tornerà in campo per riprendere la sua marcia in campionato, cercando di riscattare l'ultima sconfitta rimediata quattro giorni fa in casa della Roma. Nel ventitreesimo turno, il quarto del girone di ritorno, la compagine friulana sarà impegnata in un fondamentale scontro salvezza con il Parma. La squadra di Roberto D'Aversa è in crisi totale, occupa il penultimo posto in classifica e ha vinto soltanto due partite in questo campionato, di cui l'ultima lo scorso 30 novembre contro il Genoa. Sarà quindi una sfida dal peso specifico enorme nella lotta per non retrocedere. Mister Gotti potrebbe rilanciare dal primo minuto Stefano Okaka, tornato a completa disposizione dopo un lungo infortunio.