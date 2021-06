Notizie Udinese – Felipe Vizeu ritorna dopo il prestito in Brasile

Felipe Vizeu ritorna all'Udinese dopo un anno passato in prestito al Cearà, club brasiliano della città di Fortaleza

Inizia il tamtam di calciomercato. La scrivania degli uomini di calciomercato di Pierpaolo Marino diventa bollente. on l'arrivo di giugno e inizia a delinearsi la situazione prestiti in casa Udinese. Felipe Vizeu torna in Italia dopo una stagione passata in prestito in patria al Cearà Sporting Club. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa friulana.

FELIPE VIZEU - Il club friulano ha acquistato il giocatore nel 2018 nella sessione invernale di calciomercato dal Flamengo. Da allora solo delusioni per il giovane. Solo 5 presenze in maglia friulana e un giro di prestiti interminabile. Nel corso degli anni ha vestito le maglie del Gremio, dell'Atletico Paranaense e del Cearà Sporting Club. Quest'ultimo club situato a Fortaleza in Brasile. FelipeVizeu ha provato a convincere il suo allenatore Guto Ferreira nel poter diventare il punto di riferimento della squadra. Da quel momento ha lottato per un posto da titolare, con la concorrenza di Cléber e Jaer, senza alcun successo. Vizeu ha realizzato solo 5 gol in 23 partite con il club di Fortaleza.

CRISTO GONZALEZ - Altro giocatore di rientro dal prestito annuale è Cristo Gonzalez. L'attaccante spagnolo di 23 anni ha giocato con il Mirandes nella serie B spagnola. Il talento spagnolo ora è richiesto in Messico dal Club America allenato dall'ex Real Madrid, Santiago Solari. Quest'ultimo anche ex allenatore di Cristo ai tempi del Real Madrid Castilla. In questa stagione il giocatore classe 1997 ha realizzato 4 gol e 2 assist in 20 partite con il Mirandes di Borja Jiménez in LaLiga2.

OPOKU - Secondo quanto riportato da Ghanasoccer.net, Nicholas Opoku pare invece abbia convinto l'Amiens ad esercitare il riscatto di un milione di euro nelle casse dell'Udinese. Il ghanese, anche lui classe 1997 è diventato un idolo dei tifosi francesi ed è stato votato come uno dei migliori giocatori della stagione. Per lui 27 presenze convincenti con il club prima di saltare il finale di campionato per infortunio.