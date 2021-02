Notizie Udinese – La condizione di Samir: può saltare la Fiorentina

Le condizioni fisiche di Samir, difensore dell'Udinese, dopo l'infortunio che non gli ha permesso di sfidare il Parma

UDINE - Durante il riscaldamento prepartita di Parma-Udinese, Luca Gotti ha dovuto effettuare un cambio all'ultimo minuto. Samir Santos, noto ai più semplicemente come Samir, prossimo a vestire una maglia da titolare, ha dovuto lasciare il campo cedendo il suo posto al subentrante Kevin Bonifazi. Il difensore brasiliano qualche ora fa si è sottoposto ai consueti esami strumentali in modo che lo staff medico del club potesse valutarne le reali condizioni. A quanto pare, il classe 1994, non avrebbe subito alcun danno grave e quindi non dovrebbe nemmeno rimanere fuori per troppo tempo. Il prossimo incontro dei friulani è in programma per domenica pomeriggio alle15:00. Nella ventiquattresima giornata di campionato la Dacia Arena sarà teatro della sfida con la Fiorentina. Secondo le ultime risposte, l'ex Flamengo potrebbe persino ambire ad una maglia da titolare.

IL CAMMINO DEL BRASILIANO - Da quando ha abbandonato il Brasile per giocare in Europa, sono già passati cinque anni. Era il gennaio del 2016 quando il club bianconero portò il squadra l'allora ventunenne Samir. Una volta approdato in Italia, il classe 1994 è diventato praticamente subito una pedina preziosa per l'Udinese. In queste cinque stagioni, il difensore brasiliano ha già giocato un totale di 117 partite nelle quali ha anche trovato 6 reti. Grazie alla sua duttilità tecnica e tattica e al suo piede sinistro, Samir può giocare abilmente sia al centro della difesa che sulla corsia mancina.

IL DIFENSORE CHE NON C'ERA - La ricetta vincente che ha fatto della retroguardia dell'Udinese una delle meno battute del campionato nelle ultime stagioni, passa anche per la solidità ei suoi difensori. All'interno della rosa friulana ci sono diversi giocatori da non sottovalutare. Ora che ha da poco compiuto ventisei anni, Samir può davvero trovare la sua piena maturità calcistica. il 16 agosto del 2019 la nazionale brasiliana decise di premiare tutti i suoi sforzi e i suoi sacrifici, concedendogli una convocazione nella rappresentativa verdeoro.