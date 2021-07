News Udinese – Chi potrebbe essere la nuova stella della squadra?

I bianconeri devono trovare una soluzione per poter sostituire l'ex stella De Paul. Andiamo a vedere quali sono i possibili nomi

Argentino come il fantasista dell'Atltetico, di conseguenza fresco vincitore della Copa America . L'esterno destro dell'Udinese potrebbe fare benissimo nella prossima stagione e diventare a tutti gli effetti il nuovo giocatore di punta della squadra friulana. Anche se il suo nome è al centro di diverse trattative , che fanno preoccupare e non poco i tifosi bianconeri. Squadre come l'Inter e il Napoli si sono mostrate molto interessate al classe 1998 . L'arma dell'Udinese per difendersi da questi assalti è il contratto del giocatore, ancora molto lungo, fino al 2025. Il secondo scenario viene monopolizzato da un giocatore dal profilo mediaticamente più influente, ma anche sul campo lui sa sempre parlare la lingua del Futbol. Andiamo a scoprire di chi si tratta .

Anch'esso argentino, è vincitore della Copa America solo da spettatore però, non essendo stato convocato dal commissario tecnico Scaloni. La società potrebbe e dovrebbe puntare forte su di lui, vista l'ultima stagione in cui ha collezionato la bellezza di cinque gol e ben otto assist e dato che le sue giocate e la sua tecnica vengono riconosciute in tutto il mondo. La fascia da capitano non può essergli assegnata al momento, visto che il nome sembra essere già scritto cioè quello di Bram Nuytinck. Con le sue prestazioni però può dare di nuovo risalto alla casacca bianconera e fare innamorare nuovi tifosi della squadra friulana. In conclusione serve al più presto ritrovare un giocatore a cui affidare il peso mediatico della squadra. Non perdere anche i movimenti di mercato, con la società vicina ad una cessione pesantissima <<<