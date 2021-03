Okaka: “Abbiamo una squadra di talento e personalità. De Paul…”

Le dichiarazioni del classe '89.

SU RODRIGO DE PAUL - "Di lui ci tengo a sottolineare l'atteggiamento, anche in allenamento. E' un ragazzo speciale, ha qualcosa in più e siamo davvero fortunati ad averlo in squadra. Cercheremo di tenercelo stretto il più possibile...".

Il centravanti classe '89 ha rilasciato anche delle dichiarazioni al canale ufficiale del club friulano: "Questa è una società straordinaria, che fa per noi cose incredibili. Penso che la stiamo ripagando sul campo e ne sono felice. Diamo tutti il massimo, sempre. I tifosi sanno che possono contare sempre su di me, così come su tutto il gruppo. Sono un ragazzo molto competitivo, mi piace stare in campo dando il massimo per arrivare all'obiettivo. Li aspetto presto allo stadio, appena sarà possibile".