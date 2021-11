News Udinese – Parla il presidente: “Ecco il nostro obiettivo…”

Nella grande festa per celebrare i 125 anni di società, ha parlato con la Gazzetta dello Sport il presidente Giampaolo Pozzo

La società ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi centoventicinque anni. Una gran galà organizzato dalla società a cui sono stati invitati tutti i protagonisti bianconeri, dai giocatori ai dirigenti, passando per tutti gli addetti ai lavori. Per i giornalisti c'è stata un'ottima occasione per poter parlare con i giocatori ed anche con gli esponenti societari. Tra i tanti, ha detto la sua anche il presidente Giampaolo Pozzo. Commentando sia l'andamento stagionale, con i rispettivi obiettivi, che i progetti futuri della società. Dichiarazioni importanti, che fanno capire a tutti l'importanza dell'Udinese per la famiglia che gestisce la squadra da oramai trentacinque anni.