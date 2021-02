Parma-Udinese, Gotti: “Partita trappola, occorre umiltà. Pereyra…”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida col Parma

UDINE - Archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro la Roma, l' Udinese si prepara ad affrontare il Parma nel ventitreesimo turno di campionato. Una sfida fondamentale, non solo perché dà alla squadra di Luca Gotti l'opportunità di riscattare il 3-0 subito nell'ultima giornata, ma soprattutto perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto nella lotta per la salvezza. Alla vigilia di questa importantissima partita, il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dell'Udinese: "La settimana scorsa abbiamo perso contro un'ottima squadra, ma abbiamo concesso troppo soprattutto nel primo tempo. Nel complesso non è stata una partita all'altezza delle qualità che abbiamo. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci e abbiamo preparato nel migliore dei modi l'incontro di domani".

SUL PARMA - "Dobbiamo affrontarlo con grande umiltà e rispetto, ma anche con personalità e consapevolezza dei nostri mezzi. Proveremo a mettere in campo ciò che abbiamo preparato durante questa settimana in allenamento. Il Parma ha parecchi giocatori rapidi, in grado di mettere in difficoltà gli avversari se trovano ampi spazi. Abbiamo lavorato proprio su questo aspetto: sappiamo di non doverci far trovare scoperti".