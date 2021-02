Parma-Udinese, i convocati del match: Gotti sfida D’Aversa

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla sfida tra Parma e Udinese: l'appuntamento è per domenica all'ora di pranzo

UDINE - Domani alle 12:30 il Parma ospiterà, presso lo Stadio Ennio Tardini, l'Udinese per la ventitreesima giornata di campionato. Il turno protagonista di questo fine settimana è iniziato già ieri pomeriggio con la sfida tra la delusione Fiorentina e la rivelazione Spezia. I bianconeri di Vincenzo Italiano hanno subito una brusca battuta d'arresto. Il 3-0 inflitto dai calciatori di Cesare Prandelli, ha fatto tornare i liguri con i piedi per terra. Dopo di loro è toccato all'importante sfida, in chiave salvezza, tra Cagliari e Torino. Periodo sempre più buio per gli isolani che, in casa, si sono arresi ai granata. L'1-0 fa rifiatare il Toro di Davide Nicola. Ora Eusebio Di Francesco, allenatore rossoblù, è a forte rischio esonero. Quello che sembrava un progetto a lungo termine sta per terminare dopo solo pochi mesi.