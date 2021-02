Parma-Udinese, i precedenti: ultimo successo friulano nel 2013

Domani alle 12.30 andrà in scena al “Tardini” di Parma il match tra ducali e l’Udinese, nella gara valida per la quarta giornata di ritorno di serie A

Domani alle 12.30 andrà in scena al “Tardini” di Parma il match tra ducali e l’ Udinese , nella gara valida per la quarta giornata di ritorno di serie A. I precedenti in terra ducale vedono i padroni di casa nettamente favoriti con 14 successi, 3 pareggi e 6 blitz friulani. L’ultima gioia bianconera è datata 14 aprile 2013, con i ragazzi di Guidolin che vinsero 0-3 . Dopo di allora solo risultati utili ai ducali. Come l’anno scorso quando il match terminò con un 2-0 senza appelli. L’ultimo pareggio, invece, risale alla prima giornata del 2018/19, 2-2 il risultato finale, con i ducali che ritrovavano la massima serie dopo tre anni dal fallimento.

L’ANDATA – All’andata la gara è terminata 3-2 per l’Udinese, con le reti di Samir , autogol di Iacoponi e Pussetto all’88’ per i friulani, dopo essere andati in svantaggio con Hernani e poi ripresi sul 2-2 da Karamoh . La speranza è di bissare quel successo per continuare a mettere punti tra sé e la zona rossa, attualmente a +9. L’ Udinese strizza l’occhiolino all’undicesima piazza , attualmente del Genoa, e perché no provare ad aggredire anche la parte sinistra della classifica.

EX E STELLA – Ci sarà un unico ex del match, Giuseppe Pezzella laterale del Parma e transitato in passato ad Udine. Si tratta poco più di una alternativa, ha giocato qualche gara ma sempre quando mancava qualche titolare come Gagliolo. Con il Parma a pieni ranghi si tratta di un rincalzo, così come lo era nei suoi anni in Friuli. Quindi ci sarà da battagliare questa domenica, contro un avversario ferito. Il pericolo numero uno? Manco a dirlo quel Gervinho che se in giornata è capace di far male a chiunque. Solo che quest’anno poche volte è stato in giornata. Ha trovato la rete solo in due circostanze ma segnando...una doppietta. All’Inter e al Genoa. Attenzione a lui, ma anche a Kucka e agli altri giocatori ducali.