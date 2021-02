Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: c’è Pereyra dietro Llorente

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, anticipo delle 12.30 della giornata numero quattro del girone di ritorno

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Udinese , anticipo delle 12.30 della giornata numero quattro del girone di ritorno. Ecco le scelte di D'Aversa e Gotti . Novità dell'ultima ora in casa ducale: non ci sarà Gervinho , out per infortunio. Al suo posto Mihaila con Karamoh. Gotti sceglie Pereyra dietro Llorente.

L’ANDATA E GLI EX – All’andata la gara è terminata 3-2 per l’Udinese, con le reti di Samir, autogol di Iacoponi e Pussetto all’88’ per i friulani, dopo essere andati in svantaggio con Hernani e poi ripresi sul 2-2 da Karamoh. La speranza è di bissare quel successo per continuare a mettere punti tra sé e la zona rossa, attualmente a +9. L’Udinese strizza l’occhiolino all’undicesima piazza, attualmente del Genoa, e perché no provare ad aggredire anche la parte sinistra della classifica. Ci sarà un unico ex del match, Giuseppe Pezzella laterale del Parma e transitato in passato ad Udine. Si tratta poco più di una alternativa, ha giocato qualche gara ma sempre quando mancava qualche titolare come Gagliolo. Con il Parma a pieni ranghi si tratta di un rincalzo, così come lo era nei suoi anni in Friuli. Quindi ci sarà da battagliare questa domenica, contro un avversario ferito.