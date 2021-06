News Udinese – Fa capolino il nome di Pirlo alla panchina friulana

L' ex tecnico dei piemontesi Andrea Pirlo interesserebbe a due società di Serie A ( Udinese e Sampdoria) ed anche ad alcune società estere

L'Udinese e la Samp potrebbero sfidarsi sul mercato per l'ingaggio di Andrea Pirlo. Le due società sarebbero interessate all'ex tecnico della Vecchia Signora, esonerato recentemente dai bianconeri. Il finale della stagione nel complesso è stato deludente, sia nei risultati che nel gioco. Nel mese di maggio la squadra dell'oramai ex tecnico Pirlo è riuscita a conquistare la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Risultati che non sono bastati alla riconferma dell'allenatore bresciano. Al suo posto è ritornato Massimiliano Allegri. Ma per Pirlo non mancherebbero le offerte. Infatti l'ex tecnico dei piemontesi interesserebbe a due società di Serie A ma anche ad alcune all'estero.

Nel mirino dell'Udinese e della Sampdoria- Secondo alcune indiscrezioni, Andrea Pirlo potrebbe ritornare già nelle prossime settimane alla guida tecnica di una società di Serie A. Ci sarebbero infatti Udinese e Sampdoria alla ricerca di un tecnico. La società friulana non dovrebbe confermare Luca Gotti e sarebbe alla ricerca di un tecnico giovane abile a valorizzare talenti di qualità. Lo stesso vale per la Samp, che ha deciso di non confermare sulla panchina Claudio Ranieri. Di certo una decisione sarà presa entro il mese di giugno, anche perché già da luglio inizieranno i ritiri estivi per le squadre di Serie A. In attesa di sapere anche cosa succederà sulla panchina friulana nelle prossime ore che dovrebbero le ore decisive.

Le altre panchine di Serie A- Per il tecnico bresciano si era parlato anche di un interessamento al Sassuolo. La società emiliana però sarebbe vicina all'ingaggio di Marco Giampaolo, che potrebbe firmare un contratto biennale. Anche all'estero si sono accorti di Andrea Pirlo: l’Everton ci vuole provare. Dunque per l'ex tecnico tecnico bianconero ci potrebbe essere anche un futuro in Premier League, come raccontato dal Daily Mail. Secondo il tabloid britannico, infatti, Pirlo starebbe trattando con l'Everton, sempre in cerca del sostituto in panchina di Carlo Ancelotti tornato al Real Madrid. L'ex centrocampista prenderà una decisione nei prossimi giorni.