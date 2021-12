Notizie Udinese – I precedenti con la Salernitana: pochi, ma buoni

Solamente due gli incontri ufficiali tra le due squadre nel campionato italiano. Il team bianconero si trova in vantaggio. Ecco i precedenti

Dopo cinque gare consecutive (in Serie A) senza successi, l'Udinese è finalmente tornata alla vittoria. Il team bianconero ha superato con un netto 0-4 il Cagliari. Il cambio di allenatore sembra aver portato entusiasmo e buon umore. In vista del prossimo match c'è fiducia. Domani, i friulani ospiteranno alla Dacia Arena la Salernitana di Stefano Colantuono. I granata sono in piena crisi. Sei sconfitte nelle ultime sette partite. Hanno voglia di rivalsa. Si preannuncia un match teso e combattuto. Questi due club si sono già affrontati solamente due volte. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate solo due volte nella massima serie del campionato italiano. Entrambi i match risalgono alla stagione 1998-1999. Nella gara di andata, giocata ad Udine, i padroni di casa si sono imposti per 2-0 grazie ad una doppietta di Marcio Amoroso nel giro di tre minuti. Anche al ritorno sono stati i friulani a far festa. Locatelli ha sbloccato la gara. Il solito Amoroso ha raddoppiato. Tuttavia, l'autogol di Pierini ha rischiato di compromettere il risultato. Infatti, dopo aver segnato il gol dell'1-2, la Salernitana è stata ad un passo dal pareggio con un calcio di rigore. Bernardini, però, ha colpito il palo. Ma torniamo al presente.

Forma

L'Udinese è in forma ed in fiducia. Mister Gabriele Cioffi ha portato una ventata d'aria fresca. Il team friulano gioca bene, compatto, unito e si diverte. Adesso, però, serve trovare continuità. Lo stesso non si può dire della Salernitana. I ragazzi di Colantuono hanno conquistato solamente quattro punti nelle ultime nove giornate. Inoltre, sono reduci da tre sconfitte di fila. Venerdì sera, sono stati battuti in casa per 5-0 dai campioni d'Italia. Serve una reazione. A proposito di questo match...La Lega Serie A ha comunicato l'arbitro della gara. Ecco di chi si tratta <<<