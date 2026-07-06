La stagione prende il via e lo fa con le visite mediche e l'inizio del raduno solito. Il team allenato da mister Kosta Runjaic ha grandissima voglia di mettersi in mostra e proprio per questo motivo sta già cercando di anticipare la concorrenza ed è una delle prime società di tutta la massima serie a mettersi a lavoro. Un mese ed una settimana manca al via dell'annata, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che iniziare a capire come sarà strutturata questa preparazione e soprattutto quali giocatori saranno protagonisti nel corso delle prossime settimane. Occorre fare (sin da subito) dei passi da gigante. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli.

Il futuro dell'Udinese

Udinese-Juventus, ingresso in campo

Il momento del via è arrivato, qualche test fisico nella serata di domenica ma da oggi il gruppo sarà compatto e dovrà mettersi in mostra. Tante le sorprese anche nelle convocazioni, visto che ci sono moltissimi rientri dai prestiti e calciatori che nella seconda parte di stagione non hanno indossato la casacca dell'Udinese. Ritornano Kristensen, Solet e Arthur Atta nonostante le voci di mercato delle ultime settimane. I top inizieranno la preparazione con tutti i lati positivi e negativi del caso. Adesso non possiamo fare altro che vedere la lista finale dei convocati per questo ritiro in quel di Udine, prima della partenza per l'Austria fissata tra due settimane.

Il protagonisti del ritiro

Abankwah, Arizala, Atta, Bayo, Bertola, Bravo*, Buksa, Buta*, Camara, Davis, Ebosse, Ekkelenkamp, Goglichidze, Gueye, Kabasele, Kamara, Kristensen, Lovric*, Miller , Mlacic, Modesto*, Okoye*, Padelli, Pafundi, Palma, Payero*, Pejicic, Piana, Piotrowski*, Popov, Solet, Vinciati, Zaniolo, Zanoli, Zarraga, Zemura*