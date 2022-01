Notizie Udinese – La Primavera torna in campo / Il risultato

Mercoledì pomeriggio, i giovani bianconeri allenati da Sturm, hanno affrontato la Cremonese. Ecco com'è andata la partita: tutti i dettagli

Udinese-Cremonese è a tutti gli effetti uno scontro per la promozione. I friulani si trovano al quarto posto a quota 22 punti, mentre i lombardi distano tre lunghezze. Al Bruseschi, quindi, è andato in scena un match delicatissimo e molto importante. Non a caso, mister Sturm ha schierato la formazione titolare con Piana in porta ed il tirdente d'attacco formato da Ianesi, Pinzi e Basha. Tuttavia, i giovani bianconeri hanno controllato la partita per larghi tratti sfiorando in più occasioni il gol che avrebbe dato la vittoria ma senza, purtroppo, riuscire a capitalizzare le tante occasioni. La partita è terminata 0-0. E’ comunque un risultato utile per l'Udinese che riesce a far restare invariato il distacco dalla Cremonese. I friulani salgono a quota 23 punti, i grigiorossi a 20. Ma andiamo a vedere i prossimi impegni.