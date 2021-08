News Udinese – Ecco i prossimi avversari per la squadra bianconera

La dirigenza non si sta dando da fare solo sul mercato, ma anche per la ricerca degli avversari. Scopri il prossimo impegno

Redazione

La stagione dei bianconeri non è iniziata al meglio. Le prime due delle prime tre amichevoli sono andate decisamente male, sconfitta tre a due contro la società austriaca dello Sturm Graz e sconfitta a dir poco pesante 4-1 contro il Lens. In tutte e due le occasioni, la società bianconera se l'è dovuta vedere con squadre fisicamente più pronte. Questa può essere una parziale giustifica, ma in realtà vi è molta preoccupazione, motivo per cui ci si sta muovendo sul mercato con molto vigore. La dirigenza non si sta dando da fare solo sul mercato, ma anche per quanto riguarda la ricerca degli avversari per le prossime amichevoli. Appena annunciata una nuova sfida, scopri contro quale team.

Il prossimo avversario

Il quarto impegno ufficiale in stagione sarà un amichevole tutta in famiglia Pozzo, dato che si affronteranno l'Udinese contro i neopromossi in Premier League del Watford. La società londinese sta preparando al meglio il suo ritorno tra i grandi, nel campionato probabilmente più importante al mondo. Le due società si incontreranno sabato alle ore 16 in punto. Per i bianconeri sarà un banco di prova a dir poco fondamentale, per vedere se la squadra sta trovando minuti e di conseguenza anche competitività, in vista dei prossimi impegni che sono già degli snodi cruciali per la stagione. Scoprili assieme a noi.

L'impegno fondamentale

Dopo l'ultima amichevole in programma il sette Agosto. La società friulana avrà un impegno a dir poco decisivo, ci sarà il primo turno di Coppa Italia. Il match sarà un vero e proprio derby contro la squadra friulana di Serie B, il Pordenone. Arrivare preparati a questo incontro sarà fondamentale, per poter passare il turno e puntare ad arrivare il più in altro possibile, in una coppa molto importante per tutte le società. Non finisce qui, come detto la dirigenza si sta muovendo sul mercato e nelle ultime ore sta cercando in tutti i modi di convincere un attaccante, scopri di chi si sta parlando <<<