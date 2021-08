Notizie Udinese – Parla l’ex De Canio: “La prima punta non serve”

L'ex tecnico bianconero ha spento le voci di mercato dicendo la sua riguardo il team. Scopri assieme a noi le sue parole

Sono iniziate le ultime ore del mercato estivo , la società bianconera non vede l'ora di poter regalare al mister Luca Gotti, l'ultimo rinforzo di una campagna acquisti molto impegnativa. Hanno abbandonato la nave, due pezzi pregiati come De Paul e Musso, per fare posto ad altrettanto validi giocatori come Udogie , Silvestri, Perez e Samardzic. Il team è ora impegnato con cessioni di secondo piano , prima di fiondarsi definitivamente sulla prima punta. Ha spento le voci di mercato, l'ex tecnico bianconero, dicendo la sua riguardo il team. Scopri assieme a noi le sue parole .

Non finisce qui, perché se per De Canio, non c'è motivo di operare, non è della stessa idea il D.S. Marino, che prepara un colpo dell'ultimo minuto. Scambio in vista <<<