Notizie Udinese – Oggi si gioca! Ecco tutto quello che c’è da sapere

Oggi alle 17 l'Udinese sarà impegnata nella prima amichevole stagionale: ecco tutto quello che c'è da sapere

Redazione

L'Udinese continua la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra di Gotti sta lavorando intensamente al Bruseschi per presentarsi in ottima condizione per il ritiro di Sankt Veit che si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto. Ancora una volta, quindi, è stata scelta la meta austriaca, dove i bianconeri troveranno diverse strutture all'avanguardia come una moderna palestra, una piscina e tre campi da calcio. In attesa della partenza, fissata per domani, questo pomeriggio i friulani scenderanno in campo per il primo test amichevole. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Probabile formazione

Oggi, i ragazzi di Gotti affronteranno il ND Bilje, squadra della seconda divisione slovena. Appuntamento a Manzano alle ore 17. In mancanza della lista ufficiale dei convocati, proviamo ad ipotizzare quale sarà la formazione titolare con cui scenderà in campo l'Udinese. In porta non ci dovrebbero essere dubbi: spazio al neo arrivato Daniele Padelli. Per la difesa, il tecnico veneto sembrerebbe orientato a schierare il terzetto composto da Nuytinck, Samir e Becao, con De Maio pronto ad entrare nel secondo tempo. La fascia sinistra sarà occupata da Zeegelaar, mentre a destra c'è una piccola incognita. Molina e Stryger Larsen saranno assenti, mentre l'ultimo arrivato Udogie è più probabile che venga inserito a gara in corso, ma non sono escluse sorprese. A centrocampo via libera a Pereyra, Walace ed Arslan con Forestieri che farà la seconda punta alle spalle del bomber Okaka. Possibile minutaggio per Jajalo e Pussetto. Deulofeu, invece, non è ancora pronto. Nel frattempo, vediamo gli obiettivi di mercato di Marino.

Mercato in entrata

Ormai per il sostituto di Musso sembra essere una corsa a due tra Marco Silvestri e Luis Maximiano. La dirigenza friulana deve decidere se puntare sull'esperienza o se fare un colpo più di prospettiva. Intanto è in arrivo il terzo acquisto: Kamil Glik. Per quanto riguarda l'attacco, la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili. Al momento, questi sono i nomi più caldi <<<